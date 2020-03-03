سمية الخشاب تكشف عن رأيها فى أغنية "بنت الجيران"

القاهرة – لايف ستايل
حلت الفنانة سمية الخشاب، ضيفة على برنامج "أضا أخف من أضا"، الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على راديو إينرجي 92.1. أشادت سمية خلال الحوار بأغنية "بنت الجيران" موضحة أنها من أكثر الأغنيات التي تحبها، نظرا لكونها مبهجة ولذيذة، على حد وصفها، مضيفة: "بس مش عايزين أي ألفاظ سيئة في الأغاني". وعن أغنيتها الأخيرة "عربية أنا"، أكدت الخشاب أنها قدمتها لأنه لا يوجد شخص يدلع المرأة العربية بشكل كامل، فهناك أغاني كثيرة عن الراجل العربي مثل "عربي أنا" للفنان يوري مرقدي، لذلك أغنيتها تظهر جمال وروعة المرأة ودورها الكبير في المجتمع. تابعت سمية: "استقبلني الشعب السوري بشكل حافل وقدموا كافة التساهيل لإخراج فيديو كليب (عربية أنا) بشكل رائع". يذكر أن سمية الخشاب طرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على Youtube كليب أغنيتها الجديدة "عربية أنا" التي تروج لها منذ فترة.
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