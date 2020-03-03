يوم للستات يشارك في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

يشارك فيلم يوم للستات للمخرجة كاملة أبو ذكري في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ضمن فعاليات دورته التاسعة (6- 12 مارس) في قسم بانوراما أفلام المرأة الإفريقية، ويُعرض الفيلم يوم السبت 7 مارس الساعة 2 ظهرًا في قصر الثقافة والاثنين 9 مارس الساعة 6 مساءً في ساحة سيدي أبو الحجاج وذلك بحضور النجمة إلهام شاهين.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

كان يوم للستات قد فاز بـ 7 جوائز من مهرجانات دولية شارك بها حيث شارك في المسابقة الرسمية بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث كان العرض الأول للفيلم بالعالم العربي، وحصلت فيه ناهد السباعي على جائزة أفضل ممثلة، كما فاز بـجائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي روتردام، وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان السليمانية الدولي للأفلام بالعراق، وجائزة أفضل موسيقى والجائزة الثالثة للإنتاج من المهرجان القومي للسينما المصرية، وجائزة أفضل فيلم طويل من مهرجان فيرونا للسينما الإفريقية، كما تشاركت نجمات الفيلم إلهام شاهين، نيللي كريم وناهد السباعي في جائزة أفضل تمثيل من مهرجان قازان الدولي للسينما الإسلامية والمقام في جمهورية تترستان التابعة للاتحاد الروسي.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة الـ 60 من مهرجان لندن السينمائي التابع لـمعهد السينما البريطاني ضمن قسم Debate Strand. كما نافس في المهرجان الدولي للسينما بمونتريال (نظرات من أفريقيا)، وافتتح الدورة الأولى من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، الذي كرّم النجمة إلهام شاهين، كما عرض في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وشارك في مهرجانات كيب تاون السينمائي الدولي، بيروت السينمائي الدولي ومهرجان مشاهد عربية بواشنطن ومهرجان أفلام المرأة الأفريقية بالسنغال.

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وتدور قصة يوم للستات في حي شعبي بالقاهرة، حيث يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحي في حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التي تغير نظرتهن لأنفسهن، وللحياة كلها.

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