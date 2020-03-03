عود البطل يتصدر تريند يوتيوب ويتفوق على "أنت جدع" لـ محمد رمضان

تصدر مهرجان "عود البطل" لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال تريند يوتيوب واحتلت الأغنية رقم 1 فى ساعات قليلة منذ طرحها، وتراجعت أغنية "أنت جدع" لمحمد رمضان إلى المركز الثانى.

وطرح مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، رسميًا، أغنية "عود البطل"، على موقع يوتيوب، ولاقى المهرجان الجديد رواجًا كبيرًا بين الجمهور حيث تصدرت الأغنية الجديدة تريندات السوشيال ميديا، وهى مهرجان من توزيع إسلام ساسو، وحققت أغنية عود البطل، ما يقرب من 500 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة من طرحها مساء الاثنين.

وكانت قد سُرّبت أغنية "عود البطل" قبل طرحها بساعات، ما أحدثت ضجة على مواقع السوشيال ميديا، حيث تصدرت قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، واستغل رواد الموقع الأغنية للتعبير عن انتشارها بشكل كبير، خصوصا بعد قرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر بمنع مطربى المهرجات من الغناء فى الكافيهات والفنادق خلال الفترة الأخيرة، بعد أزمة مهرجان بنت الجيران.

يشار إلى أن حسن شاكوش وعمر كمال، كانا قد حققا شهرة كبيرة بأغنية "بنت الجيران" التى استطاعت حصد 150 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن بعد 3 أشهر فقط من طرحها، وتقول كلماتها: "سكر محلى محطوط عليه كريمة..كعبك محنى والعود عليه القيمة..وتجينى تلاقينى لسه بخيري..مش هتبقى لغيري..ايوه انا غيرى مفيش. بنت الجيران شغلالى انا عنيا..وانا فى المكان فى خلق حواليا..مش عايز حد ياخد باله من اللى انا فيه..شوفت القمر سهرنى لياليا..وهموت عليكى ربى العالم بيا..سيبى شباكك مفتوح ليه تقفليه..بهوايا انتى قاعده معايا عنيكى ليا مرايه..ياجمال مرايه العين..خليكى لو هتمشى اناديكى انتى ليا انا ليكي.. احنا الاتنين قاطعين..تسيبنى اكره حياتى وسنينى أتوه ومش هلاقينى".

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