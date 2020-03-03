تعرف على أحلام أيتن عامر في مرحلة الطفولة

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة ظهرت خلالها وهي تغني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".



وعلقت أيتن على الصورة قائلة:"وانا فى المدرسة كان عندى مدرسة موسيقى اسمها مس سمر اثرت فيا بشكل كبير علمتنى العزف على كل الآلات الموسيقية و اولها كان الاوكورديون مع انه كان اكبر منى اصلا كنت وقتها فى تالتة ابتدائي وكنت بمشي طابور المدرسة كله وكنت كل يوم انا اللى بعزف النشيد

الوطني و موسيقى التمارين ولما كان حد من الشباب بتوع الدرامز كان بيغيب او بيتأخر كانت مس سمر بتمسك الاوكورديون و انا كنت بستلم الدرامز".

وتابعت : "دة غير انى كنت بطلة حفلات المدرسة من اول فقرة الشعر الفرنساوى لحد استعراض الحب نادانى لحكيم حببتنى فى الغنا جدا لدرجة ان كنت فعلا حلمى أكون مطربة و اعمل اغانى حلوة

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وفعلا لما كبرت و قبل ما امثل مضيت مع شركة انتاج اغانى و نفذت أغنيتين بس قبل ما ننزلهم كنت ابتديت تمثيل وحسّيت انى موهبتك كممثلة اكبر كتير من الغنا و الحمد لله نجحت ، بس احد دلوقتى فى حاجة جوايا مش قادرة اخبيها اكتر من كدة انا نفسي اعمل اغانى حلوة و مش قادرة تنفذ الخطوة دى بصراحة".

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