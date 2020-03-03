فيفى عبده تتغزل فى الزعيم برسالة حب

حرصت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، على توجيه رسالة للزعيم عادل إمام، بعد انتشار شائعة بتدهور حالته الصحية ونقله إلى إحدي المستشفيات، ونشرت صورة لأحدى تصريحاته الخاصة لجريدة "اليوم السابع" عبر حسابها بانستجرام، وكتبت "يا زعيم أنا بحبك ربنا يديلك الصحة والعافية ويخليك لينا ويخليك لجمهورك وتسعدنا دايماً ❤️❤️❤️❤️❤️".

وسرعان ما استقبلت فيفي عبده عدد كبير من التعليقات بعد رسالتها للزعيم عادل أمام، كان على رأسها تعليق من المخرج رامى إمام نجل الزعيم، الذي حرص على إضافة الكثير من الايموجي في التعليقات.

وفي وقت سابق كشف المخرج رامى إمام عن الحالة الصحية لوالده عادل إمام بعد تردد أخبار عن تدهورصحته، بأنه يعانى من نزلة برد شديدة، وذلك خلال الكلمة التى ألقاها رامى عقب تسلم جائزة والده فى افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الـ 68، قائلا: "أنا سعيد جدا إنى موجود وسط ممثلين كبار، والحقيقة أستاذ عادل إمام عنده برد شديد جدا مش كورونا الحمد لله، وهو كان نفسه يكون موجود النهاردة وبيشكركوا على الحضور وبيشكر المركز الكاثوليكى على الجائزة".

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