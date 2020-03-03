مؤلف أغنية "روح" يوجه رسالة لـ"عمرو دياب"

القاهرة – لايف ستايل
حرص المؤلف أحمد زغلول على توجيه الشكر للهضبة عمرو دياب، بعدما وصفه الأخير بـ"فنان كبير" في حفله الأخير، الذي أقيم بمركز المنارة في التجمع الخامس، السبت الماضي.
ونشر "زغلول" مقطع فيديو من الحفل، الذي غنى فيه الهضبة أغنية "روح"، الذي ألفها ولحنها، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".
وعلق زغلول :" شكراً لعشرة العمر صديقي وأخي الفنان عمرو دياب، واتشرفت بالتعاون الفني معاك فى أغنية من أعز وأغلى أعمالي (روح ) وصلتها لأكبر عدد من المستمعين فى الوطن العربى، وبشكرك على كُل حاجه قدمتهالي ودايماً الأول فى كل شيء".
وقال الهضبة قبل أن يغني أغنية "روح" :"أنا هعمل أغنية ما عملتش كتير منها من زمان، اللي مألفها واللي ملحنها أحمد زغلول، هو عشرة عمر، وطلع فنان كبير بجد".
يشار إلى أن شركة Ticketsmarche قد أعلنت تأجيل حفل الفنان عمرو دياب، الذي كان مقرر إقامتها في المنارة أرينا بالتجمع الخامس، الجمعة 28 فبراير الماضي، لمدة 24 ساعة، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا الثلاثاء الماضي.
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