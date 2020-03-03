الحكم بحبس زوج شيرين عاماً بتهمة الشروع في قتل مدير أعمالها

في صدمة جديدة تلقتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، حكماً بمعاقبة زوجها الفنان حسام حبيب، بالحبس لمدة عام، في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل مدير أعمال زوجته السابق، أمام منزلهما، بعدما أشهر السلاح الناري في وجهه.

وفي تصريحات صحافية، أكدت شركة المحاماة والاستشارات القانونية الوكيلة عن ياسر خليل، أنه تم بالفعل إصدار قرار بحبس حسام حبيب لصالح موكلها وذلك بعد اتهامه بالشروع في قتله.

وأوضحت الشركة أن هذا القرار غير نهائي، حيث يحق لحسام حبيب أن يستأنف على هذا القرار في المدة القانونية المحددة له، ولكن قرار الحبس يؤكد أن حسام حبيب مدان وأن ياسر خليل بريء.

وفي أول رد فعل على الحكم بحبسه أقام حبيب دعوى استئناف على الحكم الصادر ضده، لتحدد محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 9 نيسان (أبريل) المقبل لنظر الاستئناف.

ونفى مصدر قضائي في تصريحات صحافية وجود أي نوع من الأسلحة بالقضية، مؤكداً أنه في حالة وجود سلاح لدى المتهم ستكون القضية جناية وليست جنحة.

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وتعود الخلافات بين زوج شيرين عبد الوهاب ومدير أعمالها السابق ياسر خليل إلى ما بعد زواج حسام وشيرين عندما أعلن حبيب تصريحات أدلى بها خليل عن أحد الفنانين مما تسبب في مشكلة بينهما وعندما اتصل خليل بحبيب لمعاتبته نشبت بينهما مشاجرة وتدخلت شيرين لاحتواء الموقف وظن الجميع أن الأمر انتهى إلي هذا الحد، لكن مدير أعمالها قرر رفع دعوى قضائية ضد حبيب يتهمه فيها بالشروع في قتله، لتصدر المحكمة حكمها السابق.

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