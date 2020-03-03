عاصي الحلاني يفاجِئ الجمهور بأصول عائلته

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""الخليج 365"" من بيروت: فاجأ الفنان عاصي الحلاني الجمهور بالحديث عن أصوله غير اللبنانية خلال حديثه في برنامج "هذا أنا" الذي يُعرض على شاشة قناة "أبو ظبي". حيث أوضح رداً على سؤال عن سبب حبه الكبير للفلكلور العراقي وإظهاره له في عدد من أعماله، أنه قدّم في بداية حياته الفنية في أوائل التسعينات اللون العراقي وتعاون مع شعراء عراقيين وغنى اللهجة العراقية لأنه نشأ في منزلٍ يحب هذا اللون. وحين استفسر عن تعلّق عائلته بهذا اللون، تم إخباره بأن عائلة الحلاني تعود في أصولها إلى العراق قبل أن تنتقل للعيش في لبنان.

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