شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين ترد على حسن شاكوش: لا تراجع فى القرار وتحكمنا لائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حسن شاكوش رسالة إلى الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، من خلال برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى معتبراً إياه قدوته، مشدداً على أنه سيتبع أى قرار أو إجراء يصدر من النقابة، وتابع:"بس بقول ليه احنا عوزين نشتغل.. فبعد اذنك أحنا اتعاقبنا ..أنا عاوز اشتغل تانى لأن ورايا مسئوليات وفيه ناس شغاله معايا فاتحة بيوت".

وأضاف شاكوش :"هو لو خرب بيتى لوحدى معنديش أي مشاكل أنى مشتغلش الشغلانه.. كدا كدا كنت شغال شغلانات كتير ..أرجع اشتغل في محل بلاستيشن أو ورشة الأحذية بس الناس اللى ورايا دى وفاتحه بيوت تعمل ايه".

وأشار "شاكوش"، إلى أن القاضي لا يصدر حكماً بالإعدام مرة واحدة، ولكن هناك دراجات للتقاضى، وتابع:"مفيش إعدام مرة وحدة وبعدين دى أول غلطة .. وطلعنا واتأسفنا وغيرنا الكلمة..أنا عاوز اشتغل تانى".

وأكد "شاكوش" أنه وقع على إقرار في نقابة المهن الموسيقية أنه سوف يؤدى أغانى جيدة تفيد المجتمع وتتوارثها الأجيال، وتابع: "وقعت على إقرار قبل ما تتشهر أغنية بنت الجيران أنى هابتدى شغل أعمل حاجة نضيفة لأن بقى فيه ناس تسمعنا ولازم تستفيد مننا وشغلنا لازم نعيش".

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وردا على ذلك، قال طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين لـ الخليج 365، إن قرار النقابة لا تراجع فيه وأن كل المناشدات التي تتلقاها النقابة أو النقيب هاني شاكر لن تثنيه عن قراره والعودة فيه، فالقانون ولائحة النقابة هما المحددان الأساسيان لقبول عضويات النقابة الجديدة.

وأضاف طارق مرتضى أن على كل من يريد الحصول على عضوية النقابة تحضير شهادة التجنيد الاصلية والبطاقة الشخصية ومستند المؤهل و 4 صور شخصية ودفع الرسوم الخاصة باختبارات النقابة، وبعد ذلك تقوم النقابة بتحديد موعد الاختبار بحضور لجنة للتقييم، واذا تم إجازة الصوت للغناء تأتي مرحلة السلوك وهي المرحلة الأهم فلا تقبل النقابة صوت جيد دون سلوك محترم، وهو امر معروف ومأخوذ به في كل النقابات.

وأوضح طارق مرتضي أن النقابة ليس بها شعبة للمهرجانات ولن يكون وان النقابة تجيز فقط المطربين وتمنحهم العضوية في شعبة الغناء، وبالتالي لا يوجد مكان لما يطلقون على أنفسهم مطربي المهرجانات طبقا للقانون واللائحة المنظمة للعمل النقابي.