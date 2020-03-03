شكرا لقرائتكم خبر عن زوج آيتن عامر يغازلها بـ "عود البطل" على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل مدير التصوير محمد عز العرب، في زوجته الفنانة آيتن عامر ونشر عبر خاصية ستورى على حسابه على انستجرام، أغنية عود البطل الجديدة لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، وكتب لها آيتن عامر، " بحبك".



آيتن عامر

وطرح مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، رسميًا، أغنية "عود البطل"، على موقع يوتيوب، مساء أمس الاثنين ولاقى المهرجان الجديد رواجًا كبيرًا بين الجمهور، حيث تصدرت الأغنية الجديدة تريندات السوشيال ميديا، وهى مهرجان من توزيع إسلام ساسو.

نجح المهرجان الشعبي "عود البطل" لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، في تجاوز حاجز المليون مشاهدة خلال ساعات قليلة من بث الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

Advertisements

وكانت قد سُرّبت أغنية "عود البطل" قبل طرحها بساعات، ما أحدثت ضجة على مواقع السوشيال ميديا، حيث تصدرت قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، واستغل رواد الموقع الأغنية للتعبير عن انتشارها بشكل كبير، خصوصا بعد قرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر بمنع مطربى المهرجات من الغناء فى الكافيهات والفنادق خلال الفترة الأخيرة، بعد أزمة مهرجان بنت الجيران.

يشار إلى أن حسن شاكوش وعمر كمال، كانا قد حققا شهرة كبيرة بأغنية "بنت الجيران" التى استطاعت حصد 150 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن بعد 3 أشهر فقط من طرحها.

ويعرض حاليا للفنانة آيتن عامر مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.