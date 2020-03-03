شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر صناعة السينما والمسرح فى الصين تصل إلي 4 مليارات دولار نهاية هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر
وذكر الموقع أيضا أن أسهم شركة Wanda Film Holdingالمشغلة للسينما في الصين والتي يسيطرعليها المليارديروانج جيانلين انخفضت بنسبة 25 ٪ منذ بداية يناير الماضي وتراجعت اسهم Imax China Holding Incالتي تدير الشاشات بنسبة 21 ٪ ، في حين أن Beijing Enlight Media واحدة من أكبر استوديوهات الصين ، تراجعت أسهمها بنسبة 17 ٪.
بينما ذكر موقع vulture أن استمرارغلق دور العرض والمسارح في الصين قد يتسبب في خسائر تصل إلي 4 مليارات دولار بحلول نهاية شهر مارس.
وكانت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "باراماونت بيكتشرز" أعلنت إرجاء تصوير النسخة السابعة من فيلم "مهمة مستحيلة" في إيطاليا بسبب فيروس "كورونا".
وأوضحت الشركة أنه كان من المقرر تصوير مشاهد للفيلم في مدينة البندقية الإيطالية، ولمدة 3 أسابيع، إلا أنه بعد تفشي الفيروس في إيطاليا، قررت الشركة إرجاء التصوير حرصا منها على سلامة فريق العمل، واحتراما لقرارات الحكومة الإيطالية بمنع التجمعات العامة في مسعى للسيطرة على تفشي الفيروس في البلاد.
وأضافت أن النجم الأمريكي توم كروز لم يسافربعد إلى إيطاليا، بينما تم السماح لباقي فريق العمل بالعودة إلى الولايات المتحدة لحين استئناف تصويرالفيلم الذي من المقررأن يتم عرضه على شاشات السينما في 23 يوليو المقبل.
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