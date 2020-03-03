صناع Sonic the Hedgehog يلغون فكرة عرض الفيلم في الصين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرم تفشي فيروس كورونا محبي جيم كاري في الصين من عرض فيلمه Sonic the Hedgehog هناك، حيث الغي صناع الفيلم فكرة جولة الفيلم هناك بسبب تفشي الفيروس وعدم معرفة متي سيكون الأمر متاحا.



Sonic the Hedgehog



Sonic the Hedgehog

فيلم المغامرات والحركة Sonic the Hedgehog، استطاع أن يزيد من إيراداته بشكل واضح بعد حوالى أسبوعين من طرحه بـ دور العرض حول العالم، حيث وصلت الإيرادات إلى 216 مليون و 430 ألف دولار أمريكى، وذلك بعد طرحه يوم 14 فبراير الجارى، في 4167 دار عرض في الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك تخطى العمل الجديد التوقعات بـ تحقيق 65 مليون دولار امريكى، فى أول أسبوع له، وأنقسمت الإيرادات بين 109 مليون و 920 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 106 مليون و 509 ألف دولار أمريكى في شباك التذاكر حول العالم.



Sonic the Hedgehog

كانت قد توقعت شركة Paramount Pictures، أن العمل من الممكن ان يتخطى افتتاحية فيلم Detective Pikachu، العام الماضى التي وصلت إلى 54 مليون دولار أمريكى، في ثلاثة أيام.

Advertisements

وحصل فيلم Sonic the Hedgehog، على تقييم %64 على موقع التقييمات " Rotten Tomatoes "، الفيلم من بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.