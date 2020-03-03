شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلادها.. اعرف قصة صورة كاميلا كابيلو "العارية" على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الكثير من المواقع الفنية العالمية يعملون بشكل مكثف على خطف المزيد من القراء وهو ما حدث اليوم من خلال النجمة العالمية كاميلا كابيلو التي تحظى بشعبية جارفة حول العالم، فبعد أن نشرت كابيلو البالغة من العمر ( 23 عام ) على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" صورتها بمرحلة الطفولة وهي عارية ، تصدر اسمها المواقع الفنية بعناوين " الصورة الأولى العارية لكاميلا كابيلو عبر شبكة الانترنت " ، و هو ما يجعل من يقرأ هذه النوعية من العناوين يتوقع أنها صورة حديثه للنجمة الشهيرة .



كاميلا

و لم يعرف الكثيرون أن هذه الصورة نشرتها كاميلا كابيلو اليوم احتفالا بعيد ميلادها الـ ( 23 ) و علقت علي الصورة فكتبت : " أنشر أول صورة عارية لي علي الإنترنت "، و كأن كاميلا هي التي اعطتهم الفكرة من أجل أثارة الجدل .

وقد حصدت صورة كاميلا كابيلو بمرحلة الطفولة اكثر من 2.2 مليون likes خلال أول 15 ساعة فقط من نشرها علي " إنستجرام" .

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يذكر أن كاميلا كابيلو قدمت عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة ، و من أبرزها : " señorita " و " living proof " و " liar " و " romance " و " This Love " ، و غيرهم .