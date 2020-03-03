محمد رمضان يحتفل بتخطي قناته على يوتيوب حاجز الـ2 مليار مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي قناته الرسمية على موقع "اليوتيوب"، حاجز الـ2 مليار و500 مليون مشاهدة. ونشر "رمضان" صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت الـ2 مليار و500 مليون مشاهدة على يوتيوب، الحمد لله". Advertisements وطرح الفنان محمد رمضان، الأحد الماضي، أغنيته الجديدة "أنت جدع" والتي تصدرت قائمة المحتويات الرائجة بموقع اليوتيوب. أغنية "إنت جدع" من كلمات البلدوزر والجنتل، وألحان وتوزيع إسلام الأبيض. من ناحية أخرى، يستكمل محمد رمضان تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه في رمضان القادم، ويشاركه البطولة عبدالعزيز مخيون، نور، روجينا، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي

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