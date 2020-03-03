ليلى علوي عن مشاركتها في معرض "دكان الفرحة": "يوم كله خير وبركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الفنانة ليلى علوي، على المشاركة في افتتاح معرض "دكان الفرحة" لتجهيز 100 عروسة من محافظة سوهاج، دعما من صندوق "تحيا مصر".

ونشرت "ليلى" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من الاحتفالية، وعلقت: "يوم مبهج وكله خير وبركة، وبجد كان فيه مجهود فظيع معمول علشان الناس دي تبقى مبسوطة وراضية، وتيسير زواج 100 عروسة وجهازهم من صندوق تحيا مصر".

وتابعت: "ربنا يسعدهم ويهنيهم، وبشكر مصر الخير والأورمان وكل اللي ساهموا في يوم إيجابي وجميل لمصر ولأهل سوهاج الطيبين اللي أنا قضيت معاهم يوم من عمري مش ممكن أنساه، شكراً على التنظيم والأمن والاستقبال، وأهل سوهاج الطيبين اللي كان نفسي أقعد معاهم أكتر، وشكرا لصندوق تحيا مصر".

يأتي هذا في إطار احتفالية كبرى نظمها الصندوق بالمحافظة لافتتاح عدد من مشروعات التنموية بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعدد من رجال السياسة والإعلام.