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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
هنأ الفنان أحمد زاهر، المخرج وائل عبدالله، على انتهاء تصوير فيلم "يوم 13"، معربًا عن سعادته بالعمل معه في هذه التجربة.
ونشر زاهر، صورة تجمعه مع المخرج عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "أنا والأستاذ وائل عبدالله، ألف مليون مبروك يا أستاذ وائل على انتهاء تصوير فيلم يوم 13.. مبسوط جدًا إني اشتغلت معاك، حقيقي استمتعت، وسعيد جدًا بكل الكاست والكرو الجامد، وأحب أشكر جدًا مدير التصوير الجامد مصطفى فهمي".
فيلم "يوم 13"، وهو أول فيلم 3D مصري، بطولة: أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة، ويظهر فيه عدة ضيوف شرف بينهم أحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبدالمغني، وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أول فيلم 3D.. أحمد زاهر لـ"وائل عبدالله": "مبسوط إني اشتغلت معاك في (يوم 13)" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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