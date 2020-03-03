مهرجان شرم الشيخ للمسرح يكرم النجم العالمي ميخائيل جوريفوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي - تكريم الفنان العالمي ميخائيل جوريفوي، في حفل افتتاح الدورة الخامسة كشخصية فنية دولية.

ويخصص المهرجان مؤتمرا صحفيا وبرنامجا سياحيا خاصا للنجم العالمي، أثناء زيارته لمدينة شرم الشيخ.

وقال رئيس المهرجان الفنان مازن الغرباوي: "جوريفوي نجم عالمي من نجوم هوليوود، شارك مؤخرا في الفيلم الشهير "جسر الجواسيس"، وبجانب نجوميته هو أستاذ أكاديمي في كلية الفنون بجامعة موسكو ويمتلك مسرحا خاصا وفرقة مسرحية من أهم فرق المسرح في روسيا".

ميخائيل جوريفوي ممثل روسي وأستاذ أكاديمي في كلية الفنون بجامعة موسكو، ويشتهر دوليا بتجسيد شخصية فلاديمير بوبوف، في فيلم "جيمس بوند"، كما لعب دور إيفان شيشكين في فيلم "جسر الجواسيس".

وقد سافر إلى الولايات المتحدة في عام 1992، حيث عاش في مدينة نيويورك وبوسطن، وعمل في وظائف مختلفة بما في ذلك تدريس طريقة ستانيسلافسكي، ثم عاد إلى روسيا في عام 1996 وأنشأ مسرحه الخاص وكرمه من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يشارك في دورته القادمة أكثر من 35 دولة من مختلف دول العالم منها فرنسا، إسبانيا، الجزائر، السعودية، روسيا، الدنمارك، صربيا، أوكرانيا، المكسيك، شيلي، والولايات المتحدة الامريكية.

كما يقدم ورشه المسرحية 5 خبراء في فنون المسرح المختلفة 3 خبرات مسرحية عالمية و2 عرب فتقدم الفنانة تيلدا كيندسن ورشة في الرقص المعاصر ويقدم السينوغرافي العالمي جان جي ليكوت ورشة السينوغرافيا، أما ورشة المسرح الغنائي فيشرف عليها ستاس نامين ويقدم الدكتور فيصل القحطاني ورشة حرفية الكتابة المسرحية بينما يقدم الدكتور الفنان علاء قوقة ورشة حرفية الممثل.

وينعقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في الفترة من 1 حتى 7 إبريل 2020 ويهدي جائزة التأليف في دورته المقبلة لروح الأستاذ الدكتور والكاتب الراحل أحمد سخسوخ، الذي أعطي للمسرح المصري والعربي الكثير من الكتابات المسرحية والنقدية.

ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان النجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف.