نور الدين حمدي يكشف كواليس تقديم محمد محيي أحدث أغانيه "سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"سهرانين في الليل اللي نادى/ على حبيبين طايرين م السعادة/ والحنين بيزيد كل مادا..." كلمات للشاعر نور الدين حمدي، عاد بها الفنان محمد محيي بعد غياب قارب 12 عاما، ليطرح أحدث أغانيه "سهرانين"، أولى أغاني ألبومه "بتاع زمان"، وقبل أن تخرج الأغنية إلى النور، كانت كواليسها تحمل مفاجآت حتى له هو شخصيا.

الشاعر نور الدين حمدي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "أغنية (سهرانين) واحدة من أربع أغانٍ سعدت بتقديم الفنان محمد محيي لها بالألبوم، وهي تقريبا من أوائل الأغاني التي بدأ العمل عليها، منذ سنوات، والمفارقة هنا أنه كان قد أعطاني اللحن جاهزا، لكتابة أغنية درامية، لكني كتبتها بأسلوب مختلف.

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وأضاف: "في البداية فوجئ محمد محيي بالكلمات التي كتبتها، واستغربها، وفيما بعد أعجب بها وأحبها، لاختلافها عن أغاني الألبوم وتميز اللحن وانسيابيته موسيقيا، ما جعلني أتفاعل معها، وأكتب الكلمات في ربع ساعة فقط".

وتابع نور الدين تابع: "حرص محيي على تقديم ألبوم راقٍ ومحترم، دفعه لتسجيل عدد كبير من الأغاني على مدار 8 سنوات؛ إذ بدأنا العمل على الألبوم قبل ثورة 25 يناير، ومن وقت إلى آخر كان يجري تعديلات على التوزيعات الموسيقية بحثا عن الأفضل".

وطرح الفنان محمد محيي أغنيته "سهرانين" وحقق بها نجاحًا كبيرًا.