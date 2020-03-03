نصيحة ندى بسيوني لجمهورها لمواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة :

نصحت الفنانة ندى بسيوني متابعيها بشرب المياه الساخنة عند الاستيقاظ من النوم، وذلك للوقاية من فيروس كورونا، الذي انتشر مؤخرًا.

وكتبت ندى تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" :" طول عمري بقول اشربوا ميه سخنه علي الريق اهيه طلعت وقاية من الكورونا، صباح الصحة والعافية".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ندى بسيوني مسرحية "حمام الست"، وهو عمل كوميدي استعراضي، وهي بطولة الفنان محمد عز، وهاجر الشرنوبي