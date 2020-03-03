جينيفر لوبيز تكشف لأوبرا وينفري عن سبب تأخير زواجها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:41 مساءً - كشفت النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ Jennifer Lopez أنها كان من المفترض أن تتزوج من لاعب البيسبول السابق ​أليكس رودريغيز​، بعد خطوبتهما في شهر آذار/مارس عام 2019، بشهرين فقط على أقصى تقدير، ولكن تجاربها السابقة في الحياة حالت دون ذلك.

وفي التفاصيل، كشفت النجمة البالغة من العمر 50 عاماً، خلال مقابلة لها مع الإعلامية الأمريكية ​أوبرا وينفري،​ في برنامج "2020 Vision tour"، أنها قررت التعلم من خبراتها السابقة، وعدم الاندفاع في حياتها واتخاذ أي قرارات سريعة.

وأضافت أنها يجب عليها التروي لفترة فيما يتعلق بهذا الأمر؛ لأنه ليس سهلاً على الإطلاق، خصوصاً أن كليهما لديه عائلته الخاصة.

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وفي السياق عينه، أكدت لوبيز أن كلامها هذا لا يعني أي تقليل من الحب والعلاقة العاطفية التي تعيشها مع خطيبها أليكس.

وقالت: "هو يدعمني إلى حد كبير، ولا يتأخر على مساندتي بأي من الأمور التي تخصني على الإطلاق، مثلما يظهر بكل أعمالي ومشاريعي".

يشار إلى أن الكثير من الشائعات تحدثت مؤخراً عن اقتراب موعد زفاف جينيفر لوبيز، خاصة بعد مرور عام على خطوبتها، وأنها تعيش علاقة حب مثالية.

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