ليدي غاغا تصور فيديو كليب جديد بهاتف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:41 مساءً - تتمتع مغنيات البوب في الولايات المتحدة بروح المغامرة ويستهويهن هوى التجريب وتقديم أساليب وأدوات جديدة في تصوير كليباتهن الغنائية الجديدة،ومن أبرز مغنيات البوب المجددات عالمياً: ليدي غاغا.

فكشفت مطربة البوب العالمية ليدي غاغا عن أحدث فيديو كليب لها،وتم تصوير مشاهده قبل أيام باستخدام هاتف جوال.

وقالت مغنية البوب الأمريكية ليدي غاغا ،في تغريدة لها عبر "تويتر" ،إن الكليب الجديد لأغنية: "الحب الغبي" "Stupid Love" تم تصويره باستخدام الهاتف.

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وطرحت غاغا أغنيتها الجديدة عبر قناتها على منصة "يوتيوب" بتاريخ السابع والعشرين من فبراير/ شباط، وحققت حتى الآن أكثر من 22 مليون و963 ألف مشاهدة.

وتعود غاغا بهذا الطرح إلى دائرة الضوء بعدما توارت قليلًا عن الأنظار مدة ثلاث سنوات تقريبًا، حيث كانت آخر أغنية منفردة أصدرتها هي: "The Cure" في أبريل/ نيسان عام 2017، بحسب موقع "آبل إنسايدر" .

ولا يعتبر الكليب الجديد لها أول عمل غنائي رئيسي يعتمد على جوال، ففي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استعانت سيلينا غوميز بهاتف أيضاً لتصوير إحدى أغنياتها .





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