في 3 أيام.. محمد محيي يقترب من المليون بأغنية "سهرانين" على يوتيوب

اقتربت أغنية "سهرانين" للفنان محمد محيي من حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
يشار إلى أن أغنية "سهرانين" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد محيي، توزيع محمد العشي.
يذكر أن آخر إصدارات محيي الغنائية كانت"مزيكا حزايني" التي طرحها عام 2016 على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:مصطفى حسن ،ألحان:بلال سرور، توزيع:فهد، وكانت آخر ألبوماته بعنوان "مظلوم" الذي صدر عام 2006.
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