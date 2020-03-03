في 3 أيام.. محمد محيي يقترب من المليون بأغنية "سهرانين" على يوتيوب

اقتربت أغنية "سهرانين" للفنان محمد محيي من حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير

"يوتيوب".

يشار إلى أن أغنية "سهرانين" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد محيي، توزيع محمد العشي.

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يذكر أن آخر إصدارات محيي الغنائية كانت

"مزيكا حزايني" التي طرحها عام 2016 على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:مصطفى حسن ،ألحان:بلال سرور، توزيع:فهد، وكانت آخر ألبوماته بعنوان "مظلوم" الذي صدر عام 2006.