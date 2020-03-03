شاركت الفنانة سارة عبد الرحمن جمهورها بمجموعة صور جديدة لها جمعتها بدفعة مشكاه، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
طه اخواتي اللي شاهدين على كل حاجة بامر بيها معاهم من تعليم، لتَقدُم، لِهزار، لِعياط، لِغتاتة، لأكل حلو، لقَلش، لكلام عميق، لإصابات، لِوَنَس لكل حاجة و لولا حاجةكل حد فيهم حوار لوحده و فعلا اتشرف اني اكون وسطيهم ".
وعلقت سارة على الصور قائلة:"الصورة الرسمية لدفعتي في مشكاه مع سيينج
يذكر أن من أجدد أعمال الفنانة سارة عبد الرحمن فيلم "الكنز2 الحب والمصير"ﺇﺧﺮاﺝ شريف عرفة، ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف عرفة، بطولة محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، أمينة خليل، روبي.
كانت هذه تفاصيل خبر سارة عبد الرحمن عن دفعة مشكاة : اتشرف اني اكون وسطيهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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