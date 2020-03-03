بالفيديو.. ساندي تستكمل طرح ألبومها "اتنين في واحدة" المصور بالكامل على يوتيوب

تستمر الفنانة ساندي في طرح أغاني ألبومها الجديد "اتنين في واحدة"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأصدرت ساندي أغنيات ألبومها للمرة الأولى في مسيرتها الفنية مصورة بالكامل بطريقة "فيديو كليب"، حيث بدأت بكليب لأغنية "طبع الشتا"، في شهر فبراير الماضي، وسجل أكثر من نصف مليون مشاهدة، كلمات: سلمى رشيد، ألحان: هيثم نبيل، توزيع: كريم عبدالوهاب.

وتلاه كليب أغنية "ريموت حياتك"، الذي حقق أكثر من 200 ألف مشاهدة، كلمات: أسامة محرز، ألحان: محمد يحيى، توزيع: كريم

عبدالوهاب.

ومن بعدهما كليب أغنية "كان عادي" الذي سجل أكثر من مليون مشاهدة، وهي الأغنية الأعلى بين أغنيات الألبوم، كلمات: جمال الخولي، ألحان: شريف إسماعيل، توزيع: هاني ربيع.

وجاء بعد ذلك كليب أغنية "زي التمثال"، الذي بلغ أكثر من 300 ألف مشاهدة، الأغنية كلمات وألحان: ساندي، توزيع: هاني يعقوب.

وسجل كليب أغنية "على خشبة المسرح" أكثر من نصف مليون مشاهدة، الأغنية كلمات: أسامة محرز، ألحان: محمد يحيى، توزيع: كريم

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عبدالوهاب.

وتبعها كليب أغنية "بطولة في رواية" الذي اقترب من 60 ألف مشاهدة، الأغنية كلمات: أسامة محرز، ألحان: علاء الراوي، توزيع: هاني ربيع.

وأصدرت حديثاً كليب أغنية "كيس أسود" مساء أمس، وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 20 ألف مشاهدة، كلمات: محمد أبو القاسم، ألحان: أحمد البرازيلي، توزيع: أحمد عبدالسلام.

يذكر أن آخر إصدارات ساندي في الألبومات الغنائية كانت بعنوان "حب" الذي طرح عام 2016، وضم 11 أغنية منها "هحب نفسي، مليون إحساس، تعرف تعاكسني، أحلى بنت، عمال يدق"، إضافة إلى أغنيتها المنفردة "ماتتسابش" من أحداث فيلمها عيش حياتك، التي طرحت العام الماضي وسجلت أكثر من 200 ألف مشاهدة على "يوتيوب".