بعد كشف سر نارة .. ابنة السفير حديث جماهير الوطن العربي

شهدت الحلقة 11 من المسلسل التركي الرومانسي ابنة السفير أحداثًا ساخنة، الأمر الذي من شأنه ازدياد معدلات البحث عليها بشكل كبير، وكعادة كل أسبوع تصدر المسلسل محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، حيث نجح في جذب ملايين المتابعين في مختلف الدول العربية.

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تناولت الحلقة السابقة محاولة سانجار معرفة الحقيقة من إيزابيل التي تتعمد تشتيته وإبلاغه بالأكاذيب والمعلومات الخاطئة، ولكنه يعلم غنديز كل شيء عن حياة نارة السابقة، باعتباره الشخص الذي تثق فيه، وأخبرته بإقامتها في مستشفى الأمراض العقلية مع

ابنتها منذ ثماني سنوات مضت.

فيما تحاول نارة جاهدة لإخفاء الحقيقة عن سانجار الذي يحاول معرفة ما حدث معها منذ سنوات، وسر ارتباط اسمها باسم أكين، وعلى الصعيد الآخر يراقبها أكيد من خلال بعض الرجال المأجورين لمعرفة مكانها، وينتظر الجمهور معرفة مصير أكين الذي أصبح مطاردًا من الجميع.

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يذكر ان أول حلقة من ابنة السفير عُرضت يوم ١٧ من شهر ديسمبر الماضي، التي لاقت استحسان الملايين من مختلف أنحاء العالم العربي، الذي اعتاد على مشاهدة

المسلسلات التركية منذ سنوات، كما حققت الحلقة إيرادات كبيرة للشركة المنتجة بسبب نسب المشاهدات العالية من أول حلقة.

والمسلسل بطولة أنجين أكيوريك ونسليهان أتاجون وأوراز كايجلار أوغلو، وايردال كوشوك كومورجو، وإليدا ألدر، دوغكان بولات وغيرهم من النجوم، وتم تصوير معظم مشاهده في منطقة موغلا.

وتُعرض حلقات المسلسل التركي كل يوم إثنين من كل أسبوع، ويتم عرض الحلقة في مصر فى تمام الساعة السابعة مساءً، كما تُعرض في الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتبثه قناة "ستار تي في"، فيما يمكن استقبالها عبر التردد "ترك سات ١٢٠١٥، ومعامل الترميز، ٢٧٥٠٠ أفقي، وعلى انتيل سات، التردد ١٢٢٨٦، ومعامل الترميز ٣٠٠٠ أفقي"، كما أن موقع قصة عشق يقوم بعرض حلقات ابنة السفير مترجمة لمتابعي المسلسل فى الوطن العربى.