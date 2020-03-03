تعرف على أرقام التصويت الخاصة بمتسابقي The Voice Kids

وصل برنامج المواهب الغنائية الشهير The Voice Kids إلى مرحلة نصف النهائي، والتي تتبعها اختيار أحسن صوت من الموسم الثالث من البرنامج.
وتأتي مرحلة النهائيات بعد انتهاء مرحلة الاختيارات، والمواجهات والمنافسات الإستثنائية في الموسم الثالث من The Voice Kids، التي عرضها البرنامج على مدار حلقتين، تأتي المرحلة الختامية لاختيار أحسن صوت من بين الفرق الثلاث لكلاً منالفنان عاصي الحلاني، الفنان محمد حماقي، الفنانة نانسي عجرم.
وتباعا لمرحلة العروض المباشرة،توصل كل فريق من الفرق الثلاثة لإثنين من المشتركين ليصل بيهم إلى المرحلة النصف نهائية من البرنامج، حيث وصل من فريق حماقي"محمد واكضيض من المغرب، ياسمين أسامة من مصر".
ومن فريق نانسي "محمد إسلام رميح من سوريا، يوسف حسن من مصر".
ومن فريق عاصي"آمنة دمًق من تونس، محمد إبرايهم من تونس".
وأعلن البرنامج عن بدء مرحلة تصويت الجمهور للمشتركين عن طريق تحديد أرقام خاصة لكل المشتركين، واختيارها في رسالة نصية وارسالها عن طريق الأرقام المخصصة لكل بلدان الوطن العربي.
ومن المقرر ان تذاع حلقة نصف النهائيات يوم السبت القادم في الساعة الـ 8 والنصف على قنوات MBC و MBC مصر، ويستمر التصويت حتى يتم الإعلان عن توقفه أثناء عرض الحلقة.
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