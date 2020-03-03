الأحد.. افتتاح معرض الفنانة التشكيلية هالة شافعي

يفتتح لفيف من المسؤلين والمهتمين بالفن التشكيل بمصر معرض الفنانة هالة شافعي المتميزة بأعمالها محليا ودوليا لكونها العاشقين للرسم بالباستيل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 8 مارس، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 22 مارس.

ويشار إلى أن تعرض الفنانة المتميزة هالة شافعي أكثر من أربعون عملًا متنوعًا يمثل أحدث إنتاجها الفني.

يتزامن معرض الفنانة هالة شافعي مع حصولها مؤخرا علي عضوية جمعية الباستيل البريطانية حيث تم انتخابها الشهر الماضي بعد حصولها علي جائزة المعرض السنوي للجمعية لثلاث مرات.

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هالة شافعي الفنانة الوحيدة التي قبلت عضويتها من خارج بريطانيا لهذه الجمعية العريقة التي انشأت منذ 121 عام.

بالإضافة إلى أنها ليست الفنانة تقليدية، حيث أنها حاصلة علي الدرجات العلمية

في الاقتصاد وعملت لسنوات طويلة لدي الامم المتحدة والبنك الدولي، وشاركت في العديد من المشروعات التنموية بمصر.

كما ان لديها الطموح والعزيمة لتقديم مبادرات لإكتشاف المواهب الشابة المصرية من خلال التعاون مع المؤسسات المصرية والعمل علي دعم مشاركة الفنانين المصريين المتميزين بالمعارض الخارجية والتأكيد علي التواجد المصري الفعال في الأحداث الفنية العالمية.

هذا وقد وجهت الفنانة هالة شافعي الدعوة لكل محبي الفنون للحضورر وتبادل الاراء والفنيات والتعاون من كل الجهات المهتمة بدعم وتطوير الفنون المصرية.