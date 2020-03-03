بالصور.. فريق عمل ألبوم "سهران" لعمرو دياب يحتفلون مع الجمهور

تستمر احتفالات جمهور الهضبة عمرو دياب بألبومه الجديد "سهران"، والذي طرح رسمياً في الأسواق يوم الاحد الماضي في جميع الأسواق والمتاجر الموسيقية.

وتضمن الإحتفال مساء أمس في احدى أسواق بيع الألبوم، وجود فريق عمل الألبوم من شعراء وملحنين، وقاموا بمشاركة الجمهور في غناء بعض أغاني الألبوم، والحرص على التقاط بعض الصور والفيديوهات التذكارية معهم، بالإضافة إلى توقيعاتهم

على الـ CD .

وكان من أبرز الحضور من فريق عمل الألبوم هم"تامر حسين، أحمد المالكي، عزيز الشافعي، محمدي".

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يذكر أن قد تم طرح الالبوم في الأسواق بعد مايقرب من اسبوعين من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبعض المواقع الموسيقية الإليكترونية، ونجح في الحصول على

نسب مشاهدات عالية في أول اسبوع من طرحه بلغت أكثر من 18 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، بالإضافة إلى حصوله على المركز الاول في الاستماع في مصر على أشهر التطبيقات الموسيقية.

ضم الألبوم 16 أغنية، من بينهم 12 أغنية جديدة منهم"هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، ياروقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، بالإضافة إلى 4 أغاني تم طرحهم في الأشهر الأخيرة من العام الماضي وهم "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".