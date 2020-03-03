حالة وفاة تؤجل حفل تامر حسني في التجمع الخامس

أعلنت الشركة المنظمة لحفل تامر حسني التابع لإحدى الجامعات الخاصة، عن تأجيله وذلك بسبب وفاة زوج عميدة الجامعة، ولم يحدد إلى الآن موعد جديد لإقامة الحفل.

وصرحت الشركة بذلك في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك"، قائلة:" يا أيتها النفس المطمئنه إرجعي إلى ربك راضية مرضيه فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي))

ببالغ اﻷ‌سى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره تقدم شركة امازون انترتينمنتس، بأحر التعازي وصادق المواساة الى الاكاديمية الحديثة و د/مني البسيوني (عميد الاكاديمية) في وفاة زوجها ا.د/ محمد رجب الدكتور بالأكاديمية تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه

فسيح جناته.​

انا لله وانا اليه راجعون​​​

و بناء عليه فقد تقرر و بالاتفاق و بالتنسيق مع جميع الاطراف المعنية و الفنان تامر حسني بتأجيل الفعاليه و الحفلة المعلن عنها بتاريخ الجمعة ٢٠٢٠/٣/٦ و يحيها الفنان المرموق تامر حسني علي الاتي:

١. الاتفاق التضامني علي تاجيل الفاعلية الي موعد اخر يتم تحديده بالاتفاق بين جميع الاطراف.

2. فيما يخص التذاكر المباعة :

Advertisements

- علي طلاب الاكاديمية الرجوع لمنافز البيع بمساعدة اتحاد الطلبة لاسترداد اي من التذاكر المباعة و رد الدعوات المراد توزعها و ذللك

بالتنسيق مع اتحاد الطلبة و شركة ادارة التذاكر و لدعوات و يجب اخضار (اصل) التذكرة او الدعوة.

وتابعت :" علي من تم شراء التذاكر من منافذ بيع Town Team سوف يم الاتصال بكم تلفونيا لتنسيق استرداد (اصل) التذكرة ورد المبالغ المدفوع او التوجه الي الفرع المباع منه التذكرة و تقدم (اصل) واسترداد القيمة المدفوعة - للاتصال و الاستفسار

+20 109 637 8422

- علي السادة الافاضل عملاء امازون انترينمتس و اي منافذ بيع اخري يرجي من سيادتكم الاتصال بالارقام الاتية:

01140269692. 01211269926شكرا لكل من وثق في شركة امازون انترتينمنس و لا اراكم الله مكروه في عزيز لديكم".

يذكر ان تامر يساعد لحفله مع الفنانة نانسي عجرم في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك مناسبة افتتاح إحدى المنتزهات الكبرى هناك، وذلك يوم الخميس الموافق 12 مارس.