ناتاشا تحقق نجاحا لافتاً في ديو "الغرام" مع أيمن أمين - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية ​ناتاشا​ ديو مع الفنان أيمن امين تحت عنوان "الغرام" وقد استطاعت ان تحقق نجاحاً كبيرا وعدد مشاهدين وصل الى المليون ونصف على جميع مواقع التواصل الاجتماعي كما طرحتها على قناتها الخاصة على يوتيوب حيث اقترب عدد المشاهدة الى الـ 70 ألف. الاغنية منكلمات مصطفى زمزم وألحان وتوزيع ناصر الأسعد وقد صوراها على طريقة الفيديو كليب تحت اشراف المخرج إيلي زغيب.

من ناحية ثانية، تحضر ناتاشا لاعمال جديدةستبصر النور الشهر المقبل اضافة الى انها مشغولة بالحفلات التي تيحييها في مختلف الدول العربية.

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