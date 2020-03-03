محمد رمضان يواجه هذه التهمة بعد حلقته مع وائل الإبراشي

ميرنا وليد - بيروت - كشف مجدي حلمي محامي الطيار الكابتن ​أشرف أبو اليسر​، انه رفع دعوى قضائية جديدة ضد الفنان ​محمد رمضان​ بسبب تصريحاته خلال استضافته ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الاولى المصرية مع الاعلامي وائل الإبراشي، مشيرا الى ما ذكره محمد رمضان في حق الكابتن الطيار اشرف ابو اليسر حيث قال في جملة "الطيار شكله فرحان انه اتفصل" والجملة الثانية "انا عندي فيديو لو طلعته.. الطيار هيتحبس" ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات المصري وقد تحددت جلسة لنظر تلك القضية الجديدة في 30 مارس الجاري.

وافاد مجدي حلمي ان محمد رمضان او محاميه لم يحضرا الجلسة الثانية على التوالي، مشيرا الى انه ليس لديه تفسير فيما يفعله محمد رمضان الا انه ليس مقدراً لحجم المشاكل التي تواجهه، مؤكداً على انه تم تأجيل قضية المحكمة الاقتصادية لجلسة غدا الاربعاء الموافق 4 مارس.

وفي سياق متصل اشار احد استشاري الطب النفسي بجامعة القاهرة ان وائل الابراشي تظاهر بأنه يعنف ويقسو على محمد رمضان "ولكن من وراء قلبه" وكأنه يجسد المثل الشعبي القائل "لسان حال الام ادعي على ابني واكره اللي يقول امين"، وذلك بصورة تستهدف استقطاب وتعاطف الجمهور معه، لأنه على علم يقيني ان ​المواطن المصري​ تحركه مشاعره الطيبة.

وعلى جانب اخر شن الملحن المصري الكبير ​عمرو مصطفى​ هجوما حادا على تصريحات محمد رمضان خلال استضافته مع وائل الابراشي في برنامج التاسعة على التليفزيون المصري ، قائلا من خلال حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي: " ما انا اشتغلت معاه وقولت يمكن ينصلح حاله لكن لا انصلح ولا زفت كفاية اسفاف بقى ، آخر كليب ليه جريمة يعاقب عليها القانون".

اما فيما يتعلق بتصريحات محمد رمضان مع وائل الإبراشي بخصوص الفنان الكبير ​باسم سمرة​، رد الفنان باسم سمرة من خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي ​عمرو اديب​ قائلاً "انا مقدرش ارد عليه عشان انت عارفني ابن ناس محترمة" ، "انا مش عارف الشيطان سايقه ولا ايه" موجها كلامه لمحمد رمضان مستزيداً بقوله "معرفش ايه الهبل اللي بيقوله ده ايه.....ما تصحى لنفسك يا ابني".