ميرنا وليد - بيروت - إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفلة للفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ وظهر معجب يحاول ان يمسكها من يدها فأبعدوه رجال الامن وعندما عرفت هيفا ان الشاب اراد ان يعبر لها عن محبته سمحت له بالصعود الى المسرح فقام باحتضانها وتصرف بغرابة معها فحاولت ان تبتعد عنه بلياقة ثم ركع على ركبتيه أمامها وقدم لها وردة حمراء، فشكرته وطلبت منه مغادرة المسرح لكنه كان مصرا على قول شيء فأخذ منها المايك لكن رجال الأمن لم يسمحوا له بالتمادي بالحديث.

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كانت هذه تفاصيل خبر معجب يقتحم المسرح ليطلب يد هيفا وهبي للزواج والأمن يتدخل.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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