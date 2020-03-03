جديد جوزيف عطية الخليجي في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان اللبناني جوزيف عطية لإصدار أغنيته الجديدة بعنوان "خط أحمر" بداية الأسبوع القادم. بعد أن أحيا النجم حفلات بين دبي وعمان والكويت وغيرها. ويطل جوزيف في عمل باللهجة الخليجية للمرة الاولى، وستحمل هذه الأغنية مزيج بين الجو الرومنسي والراقص وهو اللون الذي يفضله محبو جوزيف ، ومن المنتظر أن تُصوّر على طريقة الفيديو كليب حسب ما علم موقع الخليج 365.
الأغنية هي من كلمات فراس الحبيب وألحان بسام مهدي وتوزيع عمر صباغ.
وكان قد حضر جوزيف عطية كضيف شرف حفل إطلاق مسابقة " AAA MADRASATI " التي تقيمها "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية" للسنة الأولى، في ثانوية بعقلين الرسمية في الشوف، محفزاً الطلاب على تحقيق أهدافهم في لبنان.
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