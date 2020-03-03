ديمي لوفاتو تكشف عن موعد طرح أغنيتها الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية ​ديمي لوفاتو​ عن موعد طرح أغنيتها الجديدة وهي بعنوان I Love Me.

النجمة البالغة 27 عاماً ستطرح الأغنيةيوم الجمعة في 6 من الشهر الجاري.

وذكرت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أنها لم يعد بإمكانها تحمل إبقاء الأمر سراً.

I Love Me ستكون الأغنية الأولى ضمن ألبومها السابع القادم.

وكان آخر ألبوم طرحته ديمي في 17 أيلول/سبتمبر.

الجدير ذكره ان ديمي لوفاتو كانت قد إنفصلت مؤخرا عن صديقها عارض الأزياء أوستن ويلسون.

وأثناء ردها على أحد المعجبين على صفحتها الخاصة أعلنت لوفاتو هذا الخبر مؤكدة أنها وأوستن إنفصلا وطلبت عدم ملاحقته بالتعليقات، وأنه حقا رجل جيد، أفضل بكثير مما يراه الناس في الخارج لمجرد أنه لديه الكثير من الأوشام على جسده.

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