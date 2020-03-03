"عود البطل" لـ حسن شاكوش وعمر كمال تتفوق على "أنت جدع" لـ محمد رمضان

ميرنا وليد - بيروت - تفوّقت أغنية مهرجان "عود البطل" لمطربي المهرجانات ​حسن شاكوش​ و​عمر كمال​، على أغنية "أنت جدع" للفنان المصري ​محمد رمضان​ ، للتصدّر تريند "يوتيوب" وتحتل الأغنية رقم 1 في ساعات قليلة منذ طرحها، وتتراجع أغنية رمضان إلى المركز الثاني.

وكانت قد سُرّبت أغنية "عود البطل" قبل طرحها بساعات، ما أحدثت ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتصدّرت قائمة الأكثر تداولاً، وقد إستغل رواد مواقع التواصل الإجتماعي الأغنية للتعبير عن إنتشارها بشكل كبير، خصوصاً بعد قرار نقيب الموسيقيين، الفنان المصري هاني شاكر، بمنع مطربي المهرجات من الغناء في المطاعم والفنادق خلال الفترة الأخيرة، بعد أزمة مهرجان "بنت الجيران".

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