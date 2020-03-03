نانسي عجرم بسيلفي من دون ماكياج وتمارس الرياضة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ صورة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي التقطتها على طريقة السيلفي وظهرت فيها من دون مكياج من النادي الرياضي وعلقت كاتبة : الرياضة الصباحية هي الافضل.

ولفتت نانسي المعجبين بانها لم تضع اي مستحضرات تجميلية على وجهها قبل نشر صورة واثنوا على جمالها وعفويتها.

يذكر ان نانسي تطل اسبوعياً على المشاهدين عبر برنامج المواهب الشهير "ذا فويس كيدز" كعضو في لجنة التحكيم الى جانب كل من الفنان عاصي الحلاني والفنان المصري محمد حماقي.

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