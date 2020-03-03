زينة مكّي تعتذر من متابعيها..!

متابعة بتجــــــــــرد: شهدت حلقة أمس من مسلسل “ما فيي2” أحداث غير متوقعة حيث تفاجىء المشاهدون بمقتل “يمنى” الشخصية التي تجدسها الممثلة زينة مكّي.

وفي التفاصيل، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي أمس بإنتهاء دور الممثلة زينة مكي في مسلسل “ما فيي 2” حيث أبدعت في لعب دور “يمنى” وخاصة في مشهد قتلها. وتلقت زينة التعليقات الإيجابية حول الأداء المميز التي قامت به خلال المسلسل. وقد نشرت زينة مجموعة صور من كواليس العمل عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام واعتذرت من متابعيها لانتهاء دورها. كما وعدتهم بتقديم الأفضل دائماً وشكرت كل من تابع العمل أو شارك فيه.

من جهة أخرى تشارك زينة حاليا بتصوير مسلسل “دانتيل”، المسلسل الرمضاني المرتقب والتي ستلعب فيه دور مميز الى جانب نخبة من أهم نجوم الدراما نذكر منهم محمود نصر، نهلة داوود، سارة أبي كنعان، نقولا دانيال وغيرهم.

وتؤكد زينة أن “دانتيل” عمل يتميز بحبكة شيقة جدا وستلعب فيه دور جديد ستكشف عن تفاصيله لاحقاً.

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من المتوقع أن يحظى المسلسل بإنتاج ضخم تحت إشراف شركة “ايغل فيلمز” وهو مأخوذ عن مسلسل اسباني بعنوان ” velvet ” حقق شهرة واسعة ويتناول قصة مالك دار أزياء يقع في حب خياطة تعمل معه وهو ما ترفضه عائلته.

يذكر أن “دانتيل” سيتم عرضه في موسم الرمضاني المقبل وهو من تأليف سماء عبد الخالق وأنجي القاسم وإخراج المثنى صبح.