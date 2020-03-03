أحمد فلوكس يلغي كل ارتباطاته من أجل رحلة غوص

عبر الفنان المصري أحمد فلوكس في تصريحات صحافية عن سعادته بقيامه برحلة غوص مع بطل مصري من أصحاب متلازمة "داون سيندروم" يدعى محمد كرم، وذلك بمحمية رأس محمد في شرم الشيخ، حيث قرر إلغاء كافة إرتباطاته الفنية من أجل التفرغ للسفر ولهذه الرحلة .

وقال :" وجدت بداخل هذا البطل اصرار كبير وبطولات وأهداف يسعى لتحقيقها ولابد من تقديم الدعم الكامل له سواء نفسي او رياضي".

كان أحمد فلوكس تعرض منذ فترة لوعكة صحية ، وطمأن جمهوره على حالته ، بعد إعلانه عن مروره بأزمة أدت إلى دخوله المستشفى، وكتب فلوكس وقتها منشورًا له عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، قال من خلاله: "بشكر كل اللي سأل عني واللي جالي للمستشفى واللي اتواصل مع أهلي الحمد لله على كل حال.. أنا ضغطي عِلي مرة واحدة لقيت نفسي مش قادر أتنفس وأخدوني المستشفى والحمد لله طلع ده من ضغط الشغل وإرهاق شديد من اللي بنشوفه في الدنيا ديه.. ربنا يخليكو ليا ويحميكم جميعاً"

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