القاهرة – لايف ستايل
لم تتردد الفنانة المصرية ساندي في تلبية أمنية الكثير من أطفال مرضى السرطان حيث حرصت على زيارتهم مؤخرًا وقضت معهم عدة ساعات .
وحرصت ساندي على إلتقاط أكثر من صورة معهم وعبرت لهم عن سعادتها بقضائها وقت طويل برفقتهم، كما وعدتهم بتكرار الزيارة خلال الفترة القادمة ونيتها لإحياء حفل غنائي خاص لهم .
وكانت ساندي قد طرحت مؤخرًا ألبوم "اتنين في واحد" والذي تعاونت من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين منهم جمال الخولي وأسامة محرز وسلمى رشيد وهيثم نبيل .
وتستعد ساندي لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة القادمة في مصر.
وقـــــــــــد يهمك أيــــــضًا :
كانت هذه تفاصيل خبر ساندي تحقق أمنية أطفال مرضى السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.