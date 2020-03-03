ساندي تحقق أمنية أطفال مرضى السرطان

لم تتردد الفنانة المصرية ساندي في تلبية أمنية الكثير من أطفال مرضى السرطان حيث حرصت على زيارتهم مؤخرًا وقضت معهم عدة ساعات .

وحرصت ساندي على إلتقاط أكثر من صورة معهم وعبرت لهم عن سعادتها بقضائها وقت طويل برفقتهم، كما وعدتهم بتكرار الزيارة خلال الفترة القادمة ونيتها لإحياء حفل غنائي خاص لهم .

وكانت ساندي قد طرحت مؤخرًا ألبوم "اتنين في واحد" والذي تعاونت من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين منهم جمال الخولي وأسامة محرز وسلمى رشيد وهيثم نبيل .

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وتستعد ساندي لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة القادمة في مصر.

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