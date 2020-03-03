الموت يحزن سلاف فواخرجي بخطف أحد وجوه السينما

القاهرة – لايف ستايل
فقدت السينما السورية أحد أبرز وجوهها بوفاة المخرج ريمون بطرس عن 70 عاماً. ونعاه على إثر ذلك عدد كبير من الفنانين السوريين. وكانت أبرزهم الممثلة سلاف فواخرجي التي نشرت على حسابها على "إنستغرام" صورة لهما معاً التقطت خلال تصوير أحد الأعمال.
وظهرت فيها مرتدية فستان الزفاف فيما يقف المخرج أمامها. وتعليقاً كتبت: "الفقدان ألم لا يعادله ألم. ومع كل عزيز يرحل، يرحل جزء منّا معه. كان الترحال هاجسك من مكان الى آخر، من وطن استوطنك إلى غربة في قلبك وانت بين ناسك، ومن ترحال روح إلى أخرى ومن ترحال فكرة إلى إبداع ومن حجر صقلته بيديك وانت طفل صغير مع أبيك في حماه الحبيبة إلى حجر سيحمل اسمك وعليه تاريخ رحيلك".
وتابعت: "ريمون أيها الفنان الحجّار، السوري برقة وعنفوان نهر العاصي وصلابة حجر بيوتات حماه العتيقة. السلام والرحمة لروحك المُحبّة. وداعاً يا أستاذي وحبيبي، وداعاً أبو عمر العظيم ".
ويشار إلى أن المخرج قدم 22 عملاً سينمائياً من بينها "المؤامرة المستمرة" و"الطحالب" و"الترحال" و"حسيبة"، إضافة إلى أفلام وثائقية قصيرة مثل "الشاهد" و"ملامح دمشقية".
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