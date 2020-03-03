هاني شاكر يعلق بسخرية على أغنية محمد رمضان

هاجم الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، الأغنية الأخيرة التي أطلقها الفنان محمد رمضان على "يوتيوب" بعنوان "إنت جدع"، وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج "ET بالعربي"، المذاع على قنوات mbc.

وعبر نقيب الموسيقيين عن رأيه في الأغنية بعد استماعه لكلماتها ساخراً بقوله: "كلام مينفعش يتغنى أساسًا"، ليدخل في نوبة من الضحك الهستيري.

وأوضح شاكر سبب التطورات والمشادات بينه وبين "رمضان"، وأرجعها لسبب عدم وفاء رمضان، بوعوده للنقابة، أثناء أخذ تصريحات لآخر حفلاته، لكنه لم يلتزم بالآداب والقواعد العامة والمظهر اللائق.

وحول ما غذا تقدم رمضان لأخذ تصريح بالغناء في حفل جديد قال نقيب الموسيقيين، إنه سوف يتم إعادة النظر في هذا الامر مليون مرة قبل إعطائه التصريح.

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الجدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر أصدر قراراً الشهر الماضي، بعدم إعطاء محمد رمضان أي تصاريح جديدة بالغناء وذلك لعدم وفائه بما وعده به من الالتزام بقواعد وآداب النقابة.

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