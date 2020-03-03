فريدة سيف النصر تكشف حقيقة اصابتها بالسرطان

عبرت الفنانة فريدة سيف النصر عن انزعاجها الشديد من تقرير نشره أحد المواقع الإخبارية، وزعم فيه إصابتها بالسرطان وعلقت من خلال حسابها على موقع "فيسبوك" قائلة:" روح ياشيخ الله لايسامحك ايه الحقارة دي سلاما قولا من رب رحيم ..ايه الجريدة دي ومحريرينها الكذابين اقول لك ان شاء الله اللي يتمنى شر لحد مايشوف خير..اعوذ بالله منكم كدابين اوي..واكيد روسيا اليوم وجوجل نقلوا منكم..نجينا من شر الناس يارب ".

وتابعت :"قررت أرفع قضية على أي جريدة عملت إشاعة مؤذية لي ولأهلي وجمهوري والتعويض هاضعه لمستشفى سرطان الأطفال أنا هاربيكم وهنشوف حقارة".

وكانت فريدة قد كشفت من خلال حسابها على "الفيسبوك" بإصابتها بورم في الوجه وشعورها بألم شديد من الصعب تحمله .

ونشرت صورة كشفت عن نصف وجهها والذي صدم متابعيها وعلقت:" ممكن تدعوا لي من قلبكم بجد اول مرة ابكي زي الاطفال انا اصلا بتحمل لكن مش قادرة..ده مش ماكياج ده وشي بدون سابق انذار صحيت بصوت في نصف الليل ودي رابع مرة يحصل لي حاجه غريبه في وشي واكون باةشتغل يعني مش وقته".

وأضافت :"استغفر الله احسن من غيرنا سامحني والنبي اللهم لااعتراض..عاملة زي الكرة عيوني مقفولة وفمي مدلدل حتي حواجبي وارمة ... يخرب بيت كده انا اديتكم نص الوش علشان حقيقي مش انا".

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وتابعت:" رعب والله تغيير سريع سبحان الله والحمدلله مش هزار تحت اسنان سليمة 4 خراريج ازاي مش عارفين عملنا بانوراما كاملة والدكتور مستني الالتهاب يروح "

واستكملت:" باخد حقن الفنتيرن قوية واوجمنتين ... الالم الحمدلله مايتحملوش الا حد مستسلم لارادة ربنا ويشكره..المشكلة الشغل ومفيش وقت لاحول ولاقوة الابالله..لازم يصوروا من غيري وانا وافقت هعمل ايه ؟؟ قدر الله وماشاء فعل "

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