معجب يجثو أما هيفاء وهبي على المسرح

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""الخليج 365"" من بيروت: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو من إحدى حفلات الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، يظهر فيه أحد المعجبين بها وهو يجثو على ركبتيه أمامها على المسرح. حيث أنه وقف أمامها وأهداها وردة. ثم جذبها من ذراعها، فسمحت له بالصعود إلى المسرح، رغم اعتراضه من قب رجال الأمن. إلا أنها حين بادرت بالسؤال عن اسمه، لم يُجبها، فعلقت: "نسيت إسمك"؟ لكنه احتضنها وركع على ركبتيه أمامها، فشكرته على الوردة التي قدمها لها، وطلبت منه مغادرة المسرح برفق، دون أن تسمح له بحمل المذياع الذي طلبه ليقول شيئاً بقي في سرّه. إلا أن رواد مواقع التواصل فسروا ركوعه أمامها بأنه كان يريد طلب يدها للزواج أمام العلن.

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