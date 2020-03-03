تراند اليوم : هنا الزاهد توجه رسالة للفضوليين .. شاهد ماذا قالت

عبرت الفنانة هنا الزاهد عن غضبها من بعض رواد السوشيال، بسبب استخدامهم الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت هنا الزاهد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة، محتواها “الناس بتاعت، عينك على الاستوري.. استوري بنات فقط، نفسي أشوفكم في الحقيقة هفجركم”.

وحاز تعليق هنا الزاهد على إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.

وكان آخر أعمال هنا الزاهد الاشتراك مع احمد فهمي مسلسل “الواد سيد الشحات” تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن “توتا”.

مسلسل “الواد سيد الشحات” تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.