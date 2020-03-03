ميسي يفقد اعصابه على زملائه في غرفة الملابس

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مارس 2020 02:49 مساءً - كشف الصحافي الإسباني ادواردو ايندا ان لاعب فريق ​برشلونة​ ​ليونيل ميسي​ قد فقد اعصابه على زملائه في غرفة تبديل الملابس بعد إنتهاء مباراة الكلاسيكو امام فريق ريال مدريد بفوز الأخير بنتيجة 2-0.

وقال ايندا الى El Chiringuito ان ميسي قد صرخ بزملائه بعد المباراة وقال: “لا يمكنكم اللعب امام ريال مدريد بهذا الشكل”.

وتابع إيندا: “حينها نظر اللاعبون الى المدرب كيكي سيتيين الذي تفاجأ من ميسي بعد ان شعر بان ما قام به ميسي يقلل من هيبته”.