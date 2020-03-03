ميسي يفقد اعصابه على زملائه في غرفة الملابس

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مارس 2020 02:49 مساءً - كشف الصحافي الإسباني ادواردو ايندا ان لاعب فريق برشلونة ليونيل ميسي قد فقد اعصابه على زملائه في غرفة تبديل الملابس بعد إنتهاء مباراة الكلاسيكو امام فريق ريال مدريد بفوز الأخير بنتيجة 2-0.
وقال ايندا الى El Chiringuito ان ميسي قد صرخ بزملائه بعد المباراة وقال: “لا يمكنكم اللعب امام ريال مدريد بهذا الشكل”.
وتابع إيندا: “حينها نظر اللاعبون الى المدرب كيكي سيتيين الذي تفاجأ من ميسي بعد ان شعر بان ما قام به ميسي يقلل من هيبته”.
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