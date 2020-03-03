عبد المجيد عبدالله يرد على هجوم معجب: انت تبقى قزم قدام خشمي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مارس 2020 02:49 مساءً - هاجم متابع على مواقع التواصل الاجتماعي الفنان السعودي ​عبد المجيد عبدالله​ ووجه له رسالة قال فيها : “يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية”.

هذا التعليق استفز الفنان فما كان منه الا لن يرد بالطريقة نفسه وكتب : “وانت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها. المقارنة فنظرك فقط. أغنيتنا من أجمل لأجمل”.



وأضاف: “إنك توصل لمستوى يسمعوك فيه البنات ويعطوك الشهادة إنك تعبر عن ما بداخلهم هذا طموح كثير”.



وبعد هذه المشاهدة الكلامية حصل عبدالمجيد على دعم العديد من المتابعين الذين أثنوا على اغانيه وفنه الراقيين