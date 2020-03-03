شاهدوا.. إبن شعبان عبد الرحيم يثير الجدل بأغنية عن “كورونا الحلزونة”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مارس 2020 02:49 مساءً - أثار ​عصام شعبان​، إين الفنان المصري الراحل ​شعبان عبد الرحيم​ الجدل، بعد أن طرح أغنيته “​كورونا​ الحلزونة” عن فيروس “كورونا”، وتناول فيها أزمة الفيروس وطرق الوقاية منه، وذلك بأسلوب كوميدي.

الأغنية من كلمات إسلام خليل، الذي شارك عصام في غنائها، وهو كاتب أغاني شعبان عبد الرحيم، التي حققت نجاحاً في الشارع المصري.

الأغنية حققت رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولفت إنتباه المتابعين، توحّد الأسلوب بين “شعبولا” الأب والإبن في الغناء، وبساطة الكلمات وتوجيه التوعية للناس، من خلال كلمات دارجة وبسيطة.