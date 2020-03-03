شاهدوا.. فاشينيستا خليجية تتعرض لسرقة حقيبتها باهظة الثمن وتتهم “العين”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مارس 2020 02:49 مساءً - أعربت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة زوري أشكناني عن حزنها بسبب تعرضها للسرقة في العاصمة البريطانية لندن. وأعلنت ذلك في مقطع مصور ظهرت فيه وتناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وقالت إنها فقدت حقيبتها باهظة الثمن من علامة Chanel والتي اشترتها من ضمن مجموعة محدودة الإصدار. وقالت إنها أصيبت بالحسد وإن الأذى لحق بالحقيبة وليس بها.
وبعدما حصلت على المواساة من رفيقة لها لفتت إلى أنها أخطأت لأنها قامت بتصوير كل ما اشترته وختمت بالحمد لأنها لم تتعرض لأي ضرر.
ويشار إلى أنها أحدثت ضجة كبيرة في وقت سابق بعد ظهورها في مقطع مصور كشفت فيه أنها تعتزم الخضوع لجلسات شدّ ورفع المؤخرة. وهو ما أطلق في وجهها موجة من الانتقادات لأنها تتحدث عن هذا الأمر بشكل علني وخصوصاً أنها ترتدي الحجاب.
ومما كتبه المتابعون: “الحجاب شنو وضعه؟” و”محتاجين حجاب حق اللسان” و”الجرأة وصلت لمستوى مخيف الله يجيرنا من القادم”.
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