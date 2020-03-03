شاهدوا.. مريم حسين ترقص بالقفطان وتثير الجدل بما قالته عن المغرب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مارس 2020 02:49 مساءً - أثارت الفنانة مريم حسين جدلاً جديداً بعد تصريحها الغريب عن إنتشار مرض “كورونا” في العالم،ةمن ثم برقصها واستعراضها خلال مشاركتها في حفل استقبال إبنة الفاشينيستا روان بن حسين.

ونشرت الفنانة المثيرة للجدل منشوراً عن كورونا كتبت فيه: “المغرب من أقل الدول عرضة لفيروس كورونا الحمدلله قولوا بعد انهم ساحرين الفيروس بعد”، الامر الذي عرضها للكثير من الانتقاد والتعليقات القاسية، لافتين إلى أنها حاولت الدفاع عن الشعب المغربي، إلا أنها وقعت في الخطأ بطريقتها التي استفزت المغربيين أولاً، وانهالت عليها الشتائم والانتقادات.



من جهة ثانية، حرصت مريم على مشاركة الفاشينيستا روان بن حسين بفرحتها بابنتها الاولى بيلا لونا وتواجدت في حفل عقيقة الطفلة مع ابنتها الأميرة، وارتدت القفطان المغربي الواسع من دون حزام على شكل العباءة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل وظهرت فيه مريم مع صديقاتتها مهي تتراقص على الأغاني والتقطت أيضاً صوراً لابنتها الصغيرة وعمدت على اخفاء ملامح وجهها الكاملة كالعادة.