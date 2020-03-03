كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مارس 2020 02:49 مساءً - أعلنت السلطات الايرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2336 حالة والوفيات إلى 77.
وكان قد دعا المرشد الاعلى السيد علي خامنئي، جميع المواطنين الى الالتزام بتوصيات وتوجيهات المسؤولين بخصوص الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا مشددا على عدم تخطي هذه التوصيات، لان الله تعالى حملنا المسؤولية تجاه سلامتنا وسلامة الاخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 2336 وخامنئي يدعو مواطنيه للوقاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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