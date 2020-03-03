إيران تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 2336 وخامنئي يدعو مواطنيه للوقاية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مارس 2020 02:49 مساءً - أعلنت السلطات الايرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2336 حالة والوفيات إلى 77.

وكان قد دعا المرشد الاعلى السيد علي خامنئي، جميع المواطنين الى الالتزام بتوصيات وتوجيهات المسؤولين بخصوص الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا مشددا على عدم تخطي هذه التوصيات، لان الله تعالى حملنا المسؤولية تجاه سلامتنا وسلامة الاخرين.